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Ораза 2025 года: могут ли подорожать продукты в Казахстане, ответили в Минторговли

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Сухофрукты
Финики, изюм и орехи в тарелке: Pexels / Naim Benjelloun

Глава Министерства торговли и интеграции в кулуарах мажилиса рассказал, стоит ли ожидать роста цен на продукты в Казахстане в связи с месяцем Рамазан, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра торговли, стоит ли ожидать роста цен на мясо, орехи, финики и прочие продукты, которые потребляют постящиеся.

"Из существующей практики, в такие периоды наши торговые сети проводят акции и объявляют о снижении цены, проводят разные мероприятия. Это самое главное. Ну так, в общем, все благоверные, в том числе, в торговых сетях таких очень много, они стремятся на этом не зарабатывать, а наоборот.

Это же, по сути говоря, праздник добра. Вот они в это время принимают соответствующие меры для того, чтобы показать свою широту души и проводят различные акции, которые направлены на, в том числе, и снижение цен. Мы вообще не связываем с постом ценовые колебания", - сказал Арман Шаккалиев.

Ранее сообщалось, что ДУМК объявило дату начала месяца Рамазана и священного поста в Казахстане.

Сообщалось, что священный месяц Рамазан в этом году начнется 1 марта. В этом году сумма фитр-садака составит 655 тенге.

Добавим, что с расписанием оразы и намаза для нужного региона, города, района и села можно ознакомиться на сайте muftyat.kz.

А с особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223842-oraza-2025-goda-mogut-li-podorozhat-produkty-v-kazahstane-otvetili-v-mintorgovli/