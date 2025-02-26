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Депутат предложил запретить фонограмму в Казахстане

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Люди на концерте
Концерт. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Максат Толыкбай заявил, что норма, обязывающая организаторов предупреждать об использовании фонограммы на концерте, не работает, передает корреспондент NUR.KZ.

Это прозвучало в ходе обсуждения поправок по вопросам культуры и образования на заседании мажилиса. Свой вопрос депутат Максат Толыкбай адресовал Министерству культуры и информации.

"Как вы знаете, согласно действующему законодательству запрещена фонограмма. Организаторы концертов обязаны информировать об этом зрителей. Но вы знаете, это правило у нас совсем не работает.

Поэтому мы в этот законопроект решили внести поправки, направленные на запрет использования фонограммы, но ваше министерство не поддержало это.

Я могу послушать песню исполнителя и на YouTube, купить диск и послушать в машине, но зритель покупает билет, идет на концерт, и почему он должен слушать фонограмму? Мы считаем это требование (о запрете фонограммы - прим. ред.) уместным", - сказал он.

Депутаты также предлагают разрешить фонограмму, "если место концерта не будет адаптировано к мероприятию, к примеру, на стадионах и больших площадях".

"В подзаконном акте уже предусмотрено правило предварительного уведомления о фонограмме. Однако на практике оно в настоящее время не работает, что мы и наблюдаем.

Инициатива внести эту норму в законодательный акт исходила от депутатов, и мы ее поддерживаем. Мы уверены, что если эта норма будет включена в закон, она начнет эффективно работать. Мы полностью поддерживаем предложение депутатов", - сказал вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков.

По его словам, 11 марта планируется обсудить этот вопрос с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами.

"Мы подробно рассмотрим предлагаемые вами механизмы, проработаем все детали и надеемся прийти к единому решению до второго чтения в мажилисе", - сказал спикер.

Добавим, сегодня, 26 февраля, министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев на заседании правительства рассказал о создании цифровой платформы авторских прав.

"События осени прошлого года, когда казахстанская музыка исчезла с платформ Meta, показали недостатки сферы коллективного управления. Многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведение на этой платформе", - сообщил министр.

Напомним, ранее мы писали, что из Instagram стала пропадать музыка казахстанских исполнителей. В ситуации пытались разобраться блогер и журналист.

В Kaзахстанском Авторском Обществе позже объясняли, почему так случилось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223798-deputat-predlagaet-zapretit-fonogrammu-v-kazahstane/