Казахстанская музыка пропала из Instagram: как планируют решать проблему

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев на заседании правительства рассказал о создании цифровой платформы авторских прав, передает корреспондент NUR.KZ.

"События осени прошлого года, когда казахстанская музыка исчезла с платформ Meta, показали недостатки сферы коллективного управления. Многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведение на этой платформе", - сообщил министр.

Он заявил о необходимости цифровизации этого направления, чтобы авторы и иные правообладатели могли получить возможность в онлайн-формате прослеживать все этапы использования произведения - от заключения договоров, сбора, распределения до выплат вознаграждений.

"В целом прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, в части аналитики и отчетности (по объектам, внесенным в госреестры), совершенствования поисковых систем по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности, разработки мобильного приложения для авторов и правообладателей, расширения интеграции с информационными системами госорганов и международных организаций", - сообщил Сарсембаев.

Во время брифинга после заседания правительства министр ответил на вопрос журналиста, что предпринимает Минюст в связи с исчезновением музыки из Instagram.

"На сегодняшний день любая из организаций, входящих в Организацию коллективного управления авторскими правами и платформами, как Instagram и Meta, заключают договорные соглашения.

Осенью прошлого года данные договорные соглашения были расторгнуты по инициативе одной сиз сторон, на сегодня нами ведутся переговоры. И задачи минюста состоит в том, чтобы дать возможность в правовом поле реализовать свои возможности, то есть, кого-либо заставлять мы не собираемся мы даем возможность в законном поле реализовать данные правоотношения.

Задача министерства - предоставить цифровую площадку для эффективности и прозрачности данных правоотношений, что позволит авторам отслеживать те деньги, которые он должен получать. Задача государства предоставить эту площадку, и задача ОКУП – на конкурентной основе найти наиболее выгодную платформу и заключить договорные отношения с авторами и правообладателями", - заключил министр.

Напомним, ранее мы писали, что из Instagram стала пропадать музыка казахстанских исполнителей. В ситуации пытались разобраться блогер и журналист.

В Kaзахстанском Авторском Обществе позже объясняли, почему так случилось.