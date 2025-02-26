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Верующие отказываются от вскрытия: в Минюсте нашли альтернативу

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Патологоанатом
Патологоанатом. Иллюстративное фото: Carla Gottgens/Bloomberg

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании правительства рассказал, как в Казахстане планируют усовершенствовать экспертную деятельность, передает корреспондент NUR.KZ.

Сарсембаев сообщил, что планируется усовершенствование методик судебно-экспертной деятельности до уровня стандартов, где будет предусмотрен пошаговый алгоритм действий как эксперта, так и действий органов при назначении экспертизы. Это поможет сократить время производства экспертиз, количество необоснованных экспертиз и повысить их качество.

"Внедрим "виртуальную аутопсию", суть которой состоит в применении компьютерной томографии для проведения исследований тел умерших. Исследование позволит избежать обязательного вскрытия тела, что в том числе поможет избежать противоречий с национальными и религиозными традициями", - сообщил глава Минюста.

Кроме того, планируется расширить проведение исследований на договорной основе, что позволит увеличить доходность центра экспертиз и одновременно улучшить его материально-техническую базу.

Напомним, на сегодняшнем заседании кабмина глава Минюста рассказал также о создании цифровой платформы авторских прав в Казахстане. Так в ведомстве хотят решить проблему, на которую ранее массово жаловались казахстанцы - из Instagram стала пропадать музыка казахстанских исполнителей.

"Прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, в части аналитики и отчетности (по объектам, внесенным в госреестры), совершенствования поисковых систем по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности, разработки мобильного приложения для авторов и правообладателей, расширения интеграции с информационными системами госорганов и международных организаций", - сообщил Сарсембаев.

Кроме того, министр разъяснил, как казахстанцы смогут сэкономить средства с помощью робота-судоисполнителя. Подробнее читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223765-veruyushchie-otkazyvayutsya-ot-vskrytiya-v-minyuste-nashli-alternativu/