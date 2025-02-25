Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские спасатели сняли трендовый ролик с "бобром"

Опубликовано:

Пожарный-спасатель снялся в ролике с Бобром
Шынгыс Сейлханов и игрушка Бобер. Кадр из видео: ДЧС ВКО

В Восточном Казахстане спасатели сняли трендовый ролик о пожарной безопасности с участием игрушки бобра на мотив популярной песни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели ДЧС ВКО вместе с воспитанниками детского дома "Умит" поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "бобром", напомнив, что правила пожарной безопасности - это не просто слова, а залог сохраненной жизни и здоровья.

Герой ролика - пожарный-спасатель специализированного отряда Шынгыс Сейлханов. Вместе с Бобром он заступил на службу и показал, с чем ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан.

"Смотрите ролик, вдохновляйтесь и не забывайте: ваша безопасность - в ваших руках!" - отметили в ДЧС ВКО.

Ранее стало известно, что сотрудница полиции из Караганды Меруерт Тойбекова стала популярной в Сети благодаря своим видеоклипам. При этом женщине удается успешно совмещать службу и музыкальное творчество, а также воспитывать четверых детей. Уже 15 лет она работает инспектором видеонаблюдения в Центре оперативного управления.

В Семее спасатели сняли на видео трогательное спасение щенят. Писк щенят из колодца услышал местный житель. Спасатели спустились в колодец и достали четвероногих. Они не пострадали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223621-kazahstanskie-spasateli-snyali-trendovyi-rolik-s-bobrom/