Казахстанские спасатели сняли трендовый ролик с "бобром"

В Восточном Казахстане спасатели сняли трендовый ролик о пожарной безопасности с участием игрушки бобра на мотив популярной песни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели ДЧС ВКО вместе с воспитанниками детского дома "Умит" поддержали популярный тренд и сняли свою версию ролика с "бобром", напомнив, что правила пожарной безопасности - это не просто слова, а залог сохраненной жизни и здоровья.

Герой ролика - пожарный-спасатель специализированного отряда Шынгыс Сейлханов. Вместе с Бобром он заступил на службу и показал, с чем ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы обеспечивать безопасность граждан.

"Смотрите ролик, вдохновляйтесь и не забывайте: ваша безопасность - в ваших руках!" - отметили в ДЧС ВКО.

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В Семее спасатели сняли на видео трогательное спасение щенят. Писк щенят из колодца услышал местный житель. Спасатели спустились в колодец и достали четвероногих. Они не пострадали.