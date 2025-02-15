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Трогательное спасение щенят сняли на видео в Семее

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Щенков спасли в Семее
Спасенные щенки. Кадр из видео: МЧС РК

В Семее сотрудники ДЧС спасли двух щенят, которые провалились в колодец. Процесс спасения четвероногих удалось снять на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным пресс-службы министерства, писк щенят из колодца услышал местный житель. Мужчина обратился к спасателям, которые вскоре прибыли на место.

"Спасатели спустились в колодец и достали четвероногих. Они не пострадали. Спасенные малыши радостно побежали к матери, а мать в свою очередь убедившись в том, что они не пострадали, поцеловала щенят, после чего взглядом выразила свою благодарность спасателям", - рассказали подробности в МЧС.

В начале этого месяца мы писали, что в Северо-Казахстанской области помощь спасателей понадобилась мужчине, который вызволил собаку из глубокой ямы.

В октябре прошлого года в Астане собака упала в глубокий колодец и не смогла самостоятельно выбраться. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию, чтобы помочь животному.

До этого Казнет растрогало спасение щенка, замерзшего в ледяной проруби в одном из водных каналов Алматы. Его вытащил мужчина, который рисковал собой, добиравшись до пса по тонкому льду.

А в мае 2024 года в области Жетiсу спасателям пришлось вызволять собаку из канализационного люка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221053-trogatelnoe-spasenie-shchenyat-snyali-na-video-v-semee/