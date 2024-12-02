Двухэтажный коттедж делили бывшие супруги в Кызылординской области

В Кызылординской области спор бывших супругов из-за двухэтажного коттеджа стоимостью 14,5 млн тенге урегулировали путем медиации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в Жалагашском районном суде.

Зарегистрированный брак между истцом и ответчиком был расторгнут по решению суда в 2024 году. После расторжения брака жена обратилась в суд с иском о разделе общего имущества.

Суд установил, что за время совместного проживания супруги построили двухэтажный коттедж. В 2014 году соответствующий уполномоченный орган зарегистрировал право собственности на жилье на имя мужа.

Однако доли сторон в документах указаны не были. Дом был построен, когда стороны состояли в законном браке.

"В этом случае спорный дом является общей совместной собственностью сторон", - отметили в суде.

Для определения долей сторон в недвижимом имуществе назначили экспертизу, согласно которой рыночная стоимость недвижимости оценивалась в 14,5 млн тенге.

На судебном заседании стороны заявили ходатайство об урегулировании спора путем медиации.

"Ответчик примирился с истцом и согласился выплачивать по 500 тыс. тенге с 14 ноября 2024 года и в последующем ежегодно до 14 ноября каждого года, а истец согласилась отказаться от иска", - уточнили в суде.

Суд утвердил соглашение сторон об урегулировании спора посредством медиации, обязал мужчину ежегодно выплачивать бывшей жене по 500 тыс. тенге до окончательной суммы в 7 млн тенге и прекратил рассмотрение дела.

Ранее стало известно, что житель Восточно-Казахстанской области на протяжении 8 лет не оплачивал свой долг. Для погашения задолженности определили его долю в совместном имуществе с супругой - жилом доме.

А в в Алматинской области в суде урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли в этом году. Выяснилось, что дом с земельным участком, принадлежавший супругам, отец завещал одному из сыновей, что вызвало разногласия между родственниками.