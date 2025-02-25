Человеческие останки нашли на юге Казахстана при подготовке полей к посевной (видео)

В Отырарском районе Туркестанской области при подготовке полей к посевной кампании обнаружены человеческие останки. В акимате прокомментировали ситуацию, передает Otyrar.kz.

В соцсетях распространяется видео, на котором местный житель демонстрирует найденные фрагменты. Осмотр показал, что местность имеет ровный рельеф, без явных признаков кладбищ или захоронений.

Сейчас компетентные службы выясняют обстоятельства происшествия.

"Для расследования ситуации при акимате района была создана специальная рабочая группа. По результатам проверки на данном участке были проведены все необходимые мероприятия: установлен надгробный знак, выполнено ограждение территории, а также проведен мусульманский обряд повторного захоронения останков", - сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Между тем, как сообщили журналистам представители духовенства, согласно нормам шариата, территорию кладбища можно использовать только спустя 40 лет после последнего захоронения. В случае обнаружения останков при земляных работах их следует завернуть в белую ткань и перезахоронить в другом месте.

Напомним, летом прошлого года в Восточно-Казахстанской области во время земляных работ по прокладке водоснабжения напротив здания сельского акимата нашли человеческие останки. Местные старожилы предположили, что ничего криминального в этом нет, на этом месте ранее было кладбище.

А позже скелетированные человеческие останки были найдены в Балхаше во время ремонта магистральных сетей. Тогда сообщалось, что полиция возбудила дело.