Человеческие останки нашли возле сельского акимата в ВКО

Во время земляных работ по прокладке водоснабжения в селе Бобровка Глубоковского района напротив здания сельского акимата нашли человеческие останки, передает Astana TV.

Издание сообщает, что по факту шокирующей находки полиция уже начала расследование.

Однако местные старожилы уверяют, что ничего криминального в этих останках нет: на этом месте ранее было кладбище.

"Подобные находки человеческих останков происходили и ранее. На этом месте действительно с 30 по 50 годы прошлого столетия было кладбище", — сообщили изданию в акимате села Бобровка.

Напомним, также в апреле в Махамбетском и Курмангазинском районах Атырауской области при возведении сооружений для защиты от паводка в земле были обнаружены человеческие останки. По факту находки было начато досудебное расследование.

Отмечается, что на территории проводимых противопаводковых работ в Махамбетском районе на берегу реки Урал располагалось древнее поселение Сарайшык. В Средние века здесь находилось большое кладбище, чем и можно объяснить найденные останки. Позже их собираются перезахоронить по традициям.

А в июне прошлого года при реконструкции стадиона в Петропавловске обнаружили останки человеческих костей. В полиции рассказали, что, по предварительной версии, останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад.