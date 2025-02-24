Казахстанец умер, отравившись соленым огурцом, еще двоих пострадавших госпитализировали в больницу

В Туркестанской области трое мужчин отравились солеными огурцами домашней консервации. Врачи диагностировали ботулизм, одного из пациентов спасти не удалось, сообщает Alau.kz.

Три жителя Туркестанской области попали в рудненскую больницу, мужчинам диагностировали ботулизм, одного из пациентов спасти не удалось. Лабораторные исследования подтвердили наличие в организме ботулотоксина, который действует, как яд.

Мужчины отравились солеными огурцами, которые они привезли из дома. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля уточнили, это первый в регионе случай ботулизма за более чем 15 лет, и был выявлен в декабре прошлого года.

"По результатам исследования в остатках продукции был обнаружен ботулотоксин. Заболевание возникает при употреблении пищевой продукции, большей частью это консервированная продукция при нарушении технологии приготовления блюд, нарушений условий хранения. В основном это консервированные грибы, фасоль, шпинат, другие продукты. Может быть при употреблении вяленой рыбы, соленой рыбы, а также мясных продуктов", - говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Зауре Ельшибаева.

Зауре Ельшибаева заверила, что источник заражения - банка огурцов, был завезен на территорию области. Следовательно, опасений по распространению ботулотоксина у местных жителей возникать не должно. Главный способ профилактики ботулизма, говорят санврачи, - это соблюдение правил стерилизации и технологии консервирования, тщательная термическая обработка продуктов, а также сроки и условия хранения. Если консервы вздулись или имеют неприятный запах, то лучше их не употреблять.

"Перед употреблением консервы кипятить в течение 20-25 минут. Ну и конечно, не приобретать продукцию домашнего приготовления в местах неустановленной торговли вдоль дорог, в объектах несанкционированной торговли", - рекомендует Зауре Ельшибаева.

Ботулизм можно распознать по головокружению, слабости, может быть и двоение в глазах, опущение одного века. Первые симптомы могут проявиться от нескольких часов до нескольких дней. Врачи в таком случае рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Потому как противоядием является своевременное введение лечебной сыворотки.

Напомним, летом прошлого года в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

Позже соседи пострадавшей семьи рассказали подробности. Отмечалось, что за день до трагедии семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. Тем временем жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро - семье стало плохо после ужина. На ужин у них были пельмени.

Позже подробности гибели от отравления двоих детей и о проводимом расследовании рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В начале июля в полиции региона назвали причину отравления детей - это острое отравление нитритами. А осенью стало известно, что заведено уголовное дело на медсестру - ее обвиняют в ненадлежащем выполнении обязанностей.