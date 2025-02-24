Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец умер, отравившись соленым огурцом, еще двоих пострадавших госпитализировали в больницу

Опубликовано:

Соленые огурцы в закрытых банках
Законсервированные малосольные огурцы. Иллюстративное фото: istockPhotoe

В Туркестанской области трое мужчин отравились солеными огурцами домашней консервации. Врачи диагностировали ботулизм, одного из пациентов спасти не удалось, сообщает Alau.kz.

Три жителя Туркестанской области попали в рудненскую больницу, мужчинам диагностировали ботулизм, одного из пациентов спасти не удалось. Лабораторные исследования подтвердили наличие в организме ботулотоксина, который действует, как яд.

Мужчины отравились солеными огурцами, которые они привезли из дома. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля уточнили, это первый в регионе случай ботулизма за более чем 15 лет, и был выявлен в декабре прошлого года.

"По результатам исследования в остатках продукции был обнаружен ботулотоксин. Заболевание возникает при употреблении пищевой продукции, большей частью это консервированная продукция при нарушении технологии приготовления блюд, нарушений условий хранения. В основном это консервированные грибы, фасоль, шпинат, другие продукты. Может быть при употреблении вяленой рыбы, соленой рыбы, а также мясных продуктов", - говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Зауре Ельшибаева.

Зауре Ельшибаева заверила, что источник заражения - банка огурцов, был завезен на территорию области. Следовательно, опасений по распространению ботулотоксина у местных жителей возникать не должно. Главный способ профилактики ботулизма, говорят санврачи, - это соблюдение правил стерилизации и технологии консервирования, тщательная термическая обработка продуктов, а также сроки и условия хранения. Если консервы вздулись или имеют неприятный запах, то лучше их не употреблять.

"Перед употреблением консервы кипятить в течение 20-25 минут. Ну и конечно, не приобретать продукцию домашнего приготовления в местах неустановленной торговли вдоль дорог, в объектах несанкционированной торговли", - рекомендует Зауре Ельшибаева.

Ботулизм можно распознать по головокружению, слабости, может быть и двоение в глазах, опущение одного века. Первые симптомы могут проявиться от нескольких часов до нескольких дней. Врачи в таком случае рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Потому как противоядием является своевременное введение лечебной сыворотки.

Напомним, летом прошлого года в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

Позже соседи пострадавшей семьи рассказали подробности. Отмечалось, что за день до трагедии семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. Тем временем жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро - семье стало плохо после ужина. На ужин у них были пельмени.

Позже подробности гибели от отравления двоих детей и о проводимом расследовании рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В начале июля в полиции региона назвали причину отравления детей - это острое отравление нитритами. А осенью стало известно, что заведено уголовное дело на медсестру - ее обвиняют в ненадлежащем выполнении обязанностей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223393-kazahstanec-umer-otravivshis-solenym-ogurcom-eshche-dvoih-postradavshih-gospitalizirovali-v-bolnicu/