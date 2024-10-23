Смертельное отравление детей в СКО: на медсестру завели уголовное дело

В Северо-Казахстанской области после смертельного отравления детей 3 и 7 лет заведено уголовное дело на медсестру - ее обвиняют в ненадлежащем выполнении обязанностей, передает Петропавловск.news.

Как сообщает региональное издание, в Северо-Казахстанской области по факту смертельного отравления детей завершено уголовное дело о нарушении санитарных правил из-за отсутствия состава преступления.

Также начато новое расследование по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей медицинским работником, повлекшем смерть двух или более лиц.

"В производстве находилось уголовное дело по факту "Нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Данное уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Из данного уголовного дела были выделены материалы в отдельное производство и начато досудебное расследование по статье 317 ч.4 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц2. Проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Напомним, в июне мы писали, что в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц".

Позже соседи пострадавшей семьи рассказали подробности. Семья из пяти человек получила отравление - умерли двое детей, а трое других членов семьи оказались в больнице.

Отмечалось, что за день до трагедии семья употребляла в пищу полуфабрикаты и газированный напиток из сельского магазина. Тем временем жители поселка, где произошло отравление, заявили, что все произошло быстро - семье стало плохо после ужина. На ужин у них были пельмени.

Позже подробности гибели от отравления двоих детей и о проводимом расследовании рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В начале июля в полиции региона назвали причину отравления детей - это острое отравление нитритами.