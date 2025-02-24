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Супруги поссорились на улице и попали в полицию в Актау (видео)

Опубликовано:

Муж и жена
Муж и жена. Кадр из видео: lada.kz

В социальных сетях появилось видео ссоры между мужем и женой. В итоге их обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, передает Lada.kz.

Как сообщили в управлении полиции Актау, инцидент произошел в ночь на 22 февраля в 12 микрорайоне. На видео снят момент, когда мужчина во время ссоры поднимает руку на свою супругу.

Полиция установила нарушителей общественного порядка. 

Уже в здании управления супруги объяснили, что между ними произошло недопонимание. Они не знали, что видео просочится в интернет.

"Никаких претензий в отношении мужа я не имею", - заявила в полиции девушка.

Напомним, ранее в области Абай пострадавшая от побоев со стороны нетрезвого бывшего супруга местная жительница в суде просила строго наказать мужчину. Его приговорили к 25 суткам ареста.

Позже мы рассказывали, что в Кызылординской области мужчину привлекли к уголовной ответственности за избиение супруги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223140-suprugi-possorilis-na-ulice-i-popali-v-policiyu-v-aktau-video/