Супруги поссорились на улице и попали в полицию в Актау (видео)
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В социальных сетях появилось видео ссоры между мужем и женой. В итоге их обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, передает Lada.kz.
Как сообщили в управлении полиции Актау, инцидент произошел в ночь на 22 февраля в 12 микрорайоне. На видео снят момент, когда мужчина во время ссоры поднимает руку на свою супругу.
Полиция установила нарушителей общественного порядка.
Уже в здании управления супруги объяснили, что между ними произошло недопонимание. Они не знали, что видео просочится в интернет.
"Никаких претензий в отношении мужа я не имею", - заявила в полиции девушка.
Напомним, ранее в области Абай пострадавшая от побоев со стороны нетрезвого бывшего супруга местная жительница в суде просила строго наказать мужчину. Его приговорили к 25 суткам ареста.
Позже мы рассказывали, что в Кызылординской области мужчину привлекли к уголовной ответственности за избиение супруги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223140-suprugi-possorilis-na-ulice-i-popali-v-policiyu-v-aktau-video/