"Живут в полуразрушенном здании": об ужасных условиях в школе-интернате в Алматинской области заявила Закиева

Детский омбудсмен Динара Закиева заявила об "ужасных условиях" проживания детей в школе-интернате им. И. Нусупбаева в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Instagram-аккаунте Динары Закиевой. Вместе с Жанной Ахметовой, руководителем ОФ "Дети под защитой", она изучила условия проживания детей в школе-интернате им. И. Нусупбаева в Алматинской области.

"170 детей в возрасте от 6 лет и старше живут в ужасных условиях. Три года назад был начат капитальный ремонт, но подрядчик не завершил работы и был признан недобросовестным. В результате, в дополнении ко всему, дети вынуждены жить в полуразрушенном здании, ночуют в учебном корпусе, питаются в спортзале, при этом нарушаются санитарно-гигиенические нормы", - написала Закиева.

На опубликованных ею снимках видно плачевное состояние здания.

Динара Закиева рассказала, что решение этой проблемы, а также еще двух вопросов, касающихся безопасности детей в области, обсудили на встрече с акимом области Маратом Султангазиевым.

Акимат рассматривал разные варианты: завершение ремонта или строительство нового интерната. Однако, чтобы дети не оставались в таких условиях, было принято решение перевести их в другой интернат, где недавно завершился ремонт и есть свободные места.

Напомним, ранее в начале февраля в Сети распространилась информация о побеге воспитанников спецшколы в Серебрянске ВКО, по словам авторов поста, из-за ужасных условий в заведении. Отмечалось, что подростки прятались в общественном туалете на улице в мороз.

А в ноябре прошлого года мы писали о том, что в Алматы впервые за 20 лет отремонтировали школу, построенную в 1972 году. Здание школы на 1 200 ученических мест, возведенное более полувека назад, нуждалось в капитальном ремонте.