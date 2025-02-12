Многодетной семье дали 3-комнатную квартиру в Костанае, а через 3 месяца решили ее забрать

Семье с 5 детьми выдали 3-комнатную квартиру в Костанае, но через 3 месяца отдел жилищных отношений акимата потребовал вернуть квартиру обратно, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2009 году многодетная семья из Костаная, как малоимущая и относящаяся к социально защищаемым слоям населения, была поставлена в очередь на получение жилья из государственного жилищного фонда. На момент постановки в очередь в семье было пятеро детей в возрасте от 1 года до 22 лет.

Спустя 10 лет семье предоставили трехкомнатную квартиру в Костанае.

"Однако через 3 месяца отдел жилищных отношений акимата города истребовал жилье обратно, ссылаясь на ошибочность его выделения и обещая в будущем предоставить другое жилье", - рассказали в суде.

В 2024 году мать 5 детей узнала о том, что ее без уведомления сняли с очереди на жилье в 2019 году. На свое обращение женщина получила ответ от отдела жилищных отношений о том, что вопрос о восстановлении ее в очереди необходимо решать в судебном порядке.

СМАС, рассмотрев спор, посчитал неправомерным отказ отдела жилищных отношений в восстановлении в очереди и установил процедурные нарушения при снятии с очереди истца, в результате отказ был признан незаконным и отменен.

На допущенные ответчиком нарушения суд отреагировал вынесением частного определения в адрес акима Костаная в целях недопущения впредь подобных фактов. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жителя Актюбинской области исключили из очереди на жилье из-за подаренного его жене старого дома, который находился в аварийном состоянии и позже был отчужден. Не согласившись с решением жилищной комиссии, мужчина обратился в суд.

А в Семее дочь, сын и бывшая жена горожанина получили квартиры из государственного жилищного фонда, а он сам остался в аварийном доме. Суд обязал акимат предоставить мужчине, имеющему II группу инвалидности, временное жилье.