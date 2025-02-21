Ледоход начался в Кызылординской области: почти 30 сел под угрозой подтопления
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29 населенных пунктов Кызылординской области оказались в зоне повышенного риска подтоплений. Там проживают порядка 70 тысяч человек, передает телеканал "Алматы".
Как сообщает телеканал, в настоящее время на реке Сырдарья наблюдается ледоход. Службы гражданской защиты приведены в состояние повышенной готовности. Пять участков, считавшихся потенциально опасными, находятся под круглосуточным наблюдением.
Председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС страны Серик Джунисбеков посетил регион и оценил обстановку. Отмечается, что сейчас участок реки до Кызылорды полностью очищен. Толщина льда в северных районах достигает 20-40 см.
По прогнозам специалистов, ледоход на Сырдарье достигнет Аральского моря к середине марта.
"В последние дни ледоход наблюдался в районе дачных массивов и села Бирказан в Кызылординской области. В настоящее время дамбы находятся в нормальном состоянии.
В области развернут 61 эвакуационный сборный пункт и 71 пункт приема эвакуированных, рассчитанных на эти 29 населенных пунктов. Дополнительно работают 22 временных пункта размещения и 13 пунктов обогрева", - сообщил начальник управления ДЧС Бейбитхан Спанов.
Как вести себя при паводке
На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок — это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда — таянием снега при оттепелях.
В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.
Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.
Населению, проживающему и работающему вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.
При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по заранее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи.
Напомним, ранее синоптики перечислили все районы в каждой области Казахстана, где этой весной возможны паводки.
А в конце января министр по ЧС Чингис Аринов сообщал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в этом году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222543-ledohod-nachalsya-v-kyzylordinskoy-oblasti-pochti-30-sel-pod-ugrozoy-podtopleniya/