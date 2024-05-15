Полковник после 25 лет службы подал в суд на КНБ

В Западно-Казахстанской области полковник в отставке подал в суд на КНБ, где проработал четверть века. Его иск был удовлетворен, а нарушенные права восстановлены, передает NUR.KZ со ссылкой областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, казахстанец проработал 25 лет в органах национальной безопасности, после чего был уволен в запас по состоянию здоровья.

Из материалов дела следует, что за период службы он не был обеспечен служебным жильем и единовременную жилищную выплату не получал.

Мужчина обратился к РГУ "Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области" с заявлением о выплате единовременной жилищной выплаты за весь период службы, на что получил отказ.

Не согласившись с ответом, полковник в отставке обратился с жалобой в Комитет национальной безопасности РК.

"Согласно ответу комитета, истец обладает правом на получение единовременной жилищной выплаты за весь период службы", - отметили в суде.

После чего гражданин обратился в суд с просьбой признать действия ДКНБ в отказе о предоставлении единовременной жилищной выплаты незаконными.

Суд, изучив материалы дела, установил, что в Вооруженных силах вопрос признания военнослужащих нуждающимися в жилище и другие вопросы по жилищным отношениям рассматриваются жилищной комиссией.

"Департамент не наделен полномочиями решать вопрос о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилищной выплаты, так как в соответствии с требованиями рапорт бывшего военнослужащего ДКНБ должен быть рассмотрен на жилищной комиссии ответчика. Вследствие чего действиями ответчика были ограничены права истца в получении административного акта в виде протокола заседания жилищной комиссии учреждения", - установил суд.

Решением Специализированного межрайонного административного суда ЗКО иск был удовлетворен, а решение департамента признано незаконным.

"После вынесения решения стороны пришли к мировому соглашению, по которому Департаментом Комитета национальной безопасности были восстановлены нарушенные права истца, тем самым решение суда было исполнено добровольно", - отметили в суде.

Напомним, в Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным. Он получил заработную плату за время вынужденного прогула на сумму более 1,6 млн тенге.

Еще один бывший правоохранитель подал в суд на ДП Актюбинской области с требованием выплатить ему компенсацию за вынужденный выход на пенсию после полученной при несении службы травмы - мужчина приобрел инвалидность первой группы в результате ДТП.