Разработать стандарты для аэротакси предложили в Казахстане

Заместитель главы МЦРИАП Дмитрий Мун на заседании правительства заявил о необходимости разработать законодательство для аэротакси в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замглавы МЦРИАП, мировая практика цифровизации авиационной отрасли показывает, что:

в Европе разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры;

в Китае идут испытания по внедрению междугороднего аэротакси. Это позволит сократить время в дороге от нескольких часов до 40-60 минут;

в США активно используется виртуальная реальность для обучения пилотов. С помощью VR-гарнитур будущие пилоты могут тренироваться в реалистичной кабине самолета, что значительно снижает стоимость и время обучения.

Вице-министр добавил, что МЦРИАП рекомендует разработать в Казахстане всестороннее законодательство, регулирующее полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий.

Напомним, в начале февраля в Минтрансе сообщали, что обсуждают мобильные перевозки от аэропорта Алматы до города Алатау с использованием аэромобилей.

"Это бесшумные вертолеты, работающие на водородной основе, с вместимостью до пяти пассажиров. Подобные технологии активно развивают южнокорейские и американские компании", - рассказывал глава Минтранса Карабаев.

Он добавил, что пилотный запуск аэромобилей запланирован на 2026 год.

А в октябре прошлого года стало известно, что Южная Корея выразила заинтересованность в строительстве системы воздушного транспорта в городе Алатау. Отмечалось, что компания имеет опыт в области внедрения городской воздушной мобильности - Urban air mobility.

"Идея внедрения концепции городской воздушной мобильности заключается в создании безопасной и эффективной системы воздушного транспорта и других авиационных технологий. Так, это позволит революционизировать способы передвижения людей и перемещения товаров и продуктов между крупными городами и регионами по воздуху, а также и внутри самих городов", - объяснили тогда в Минтрансе.