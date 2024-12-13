Казахстанец заплатил 1,5 млн тенге за дом, но его владельцем не стал

Казахстанец решил приобрести дом в Жамбылской области, заплатил 1,5 млн тенге, но не дождался ни оформления документов на покупку, ни возврата денег, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о взыскании суммы задолженности рассмотрели в Кордайском районном суде.

Выяснилось, что истец в 2021 году приобрел у двух ответчиков жилой дом в селе Бериктас Кордайского района.

В качестве оплаты мужчина передал им 1,5 млн тенге. Стороны договорились о том, что остальные 500 тыс. тенге истец выплатит после оформления документов на покупку дома.

"Однако ответчики, не оформив дом в указанный срок, под разными предлогами отказались вернуть деньги истцу", - установил суд.

Тогда покупатель обратился к юридическому консультанту и выяснил, что дом зарегистрирован не на имя ответчиков, а на имя погибшей матери одного из них, и у ответчиков нет прав на продажу дома.

В результате примирительных процедур, проведенных судьей, стороны достигли медиативного соглашения.

"Согласно условиям соглашения, ответчики обязались в срок до 1 апреля 2025 года вернуть истцу сумму долга в размере 1,5 млн тенге и сумму представительских расходов в размере 150 тыс. тенге", - уточнили в суде.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

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