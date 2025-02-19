Льдина с пятью рыбаками отошла от берега в Жамбылской области (видео)
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На водохранилище Терс-Ащыбулак в Жуалынском районе Жамбылской области пятеро рыбаков оказались на льдине, которая в результате таяния отошла от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, на водохранилище Терс-Ащыбулак в Жуалынском районе Жамбылской области пятеро рыбаков оказались на льдине, которая в результате таяния отошла от берега.
На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС, которые с помощью спасательной доски благополучно доставили на берег всех пострадавших. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС напоминает: выход на тонкий лед опасен для жизни.
Напомним, ранее в январе сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед на реке Иртыш. Она хотела сделать фото, но оказалась на тонком льду.
В начале января на озере Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области автомобиль, в котором находилось три человека, провалился под лед. Два человека смогли выбраться самостоятельно, тело третьего извлекли водолазы МЧС.
Добавим, ранее в МЧС рассказали о безопасности на водоемах в зимний период.
МЧС напомнили о запретах при подледной рыбалке:
- выходить на тонкий или неокрепший лед;
- собираться группами на одном участке льда;
- приближаться к трещинам, прорубям, промоинам;
- пробивать больше двух лунок на ограниченной площади;
- разводить огонь на льду.
Кроме того, при себе иметь следующие спасательные средства:
- свисток, спасательные шильца, жилет, веревка длиной не менее 12 метров;
- палка длиной не менее 2 метров;
- мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221902-ldina-s-pyatyu-rybakami-otoshla-ot-berega-v-zhambylskoy-oblasti-video/