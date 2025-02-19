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Эзотерика

Льдина с пятью рыбаками отошла от берега в Жамбылской области (видео)

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Рыбаки на льдине
Рыбаки на льдине. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

На водохранилище Терс-Ащыбулак в Жуалынском районе Жамбылской области пятеро рыбаков оказались на льдине, которая в результате таяния отошла от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, на водохранилище Терс-Ащыбулак в Жуалынском районе Жамбылской области пятеро рыбаков оказались на льдине, которая в результате таяния отошла от берега.

На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС, которые с помощью спасательной доски благополучно доставили на берег всех пострадавших. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает: выход на тонкий лед опасен для жизни.

Напомним, ранее в январе сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед на реке Иртыш. Она хотела сделать фото, но оказалась на тонком льду.

В начале января на озере Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области автомобиль, в котором находилось три человека, провалился под лед. Два человека смогли выбраться самостоятельно, тело третьего извлекли водолазы МЧС.

Добавим, ранее в МЧС рассказали о безопасности на водоемах в зимний период.

МЧС напомнили о запретах при подледной рыбалке:

  • выходить на тонкий или неокрепший лед;
  • собираться группами на одном участке льда;
  • приближаться к трещинам, прорубям, промоинам;
  • пробивать больше двух лунок на ограниченной площади;
  • разводить огонь на льду.

Кроме того, при себе иметь следующие спасательные средства:

  • свисток, спасательные шильца, жилет, веревка длиной не менее 12 метров;
  • палка длиной не менее 2 метров;
  • мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221902-ldina-s-pyatyu-rybakami-otoshla-ot-berega-v-zhambylskoy-oblasti-video/