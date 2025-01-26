Девушка провалилась под лед на Иртыше

Сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед на реке Иртыш. Она хотела сделать фото, но оказалась на тонком льду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня в районе Центральной набережной Павлодара в ходе проведения рейдовых мероприятий на реке Иртыш, сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС увидели провалившегося под лед человека", - уточнили в ведомстве.

Спасатели поспешили на помощь.

Они оперативно извлекли из воды девушку 1994 г.р., незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, после чего передали ее медикам для осмотра.

Как выяснилось она вышла на тонкий лед, чтобы сделать фотографию, но лед не выдержал, и она провалилась в воду.

Ранее в МЧС рассказали о безопасности на водоемах в зимний период.

МЧС напомнили о запретах при подледной рыбалке:

выходить на тонкий или неокрепший лед;

собираться группами на одном участке льда;

приближаться к трещинам, прорубям, промоинам;

пробивать больше двух лунок на ограниченной площади;

разводить огонь на льду.

Кроме того, при себе иметь следующие спасательные средства:

свисток, спасательные шильца, жилет, веревка длиной не менее 12 метров;

палка длиной не менее 2 метров;

мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.