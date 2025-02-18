Мать отказалась бросить пить и лишилась сына в Павлодарской области

Жительницу Павлодарской области по решению суда поместили на принудительное лечение от алкоголизма, а ее сына забрали в детский дом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года к административной ответственности привлекли 67 родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

К примеру, в районе Аккулы сотрудники полиции выявили гражданку, имеющую на иждивении одного ребенка.

"Воспитанием сына она не занималась, злоупотребляла спиртными напитками. Семья как неблагополучная в сентябре прошлого года была поставлена на учет", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Женщину предупредили, что ей необходимо исправиться, перестать употреблять алкоголь, привести в порядок дом и заниматься воспитанием сына. Участковый проверял семью по месту жительства и помогал трудоустроится женщине.

"Но каждый раз она отказывалась, не желая исправлять ситуацию. На путь исправления не встала, продолжала злоупотреблять спиртными напитками, ребенок был предоставлен самому себе, постоянно имел неопрятный вид, пропускал занятия, в квартире антисанитарное состояние, также отсутствовали вещи первой необходимости и продукты питания", - рассказали в ведомстве.

Поведение матери рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних, где было принято решение об ограничении ее в родительских правах. Также полиция направила ходатайство в суд о ее направлении на принудительное лечение в специализированное лечебно-профилактическое учреждение Павлодара.

Суд ходатайство удовлетворил. В течение 6 месяцев женщина принудительно будет проходить лечение от алкоголизма. Мальчика определили в детский дом.

"Учится хорошо, положительно характеризуется в школе и принимает активное участие в проведении мероприятий. Изучает иностранные языки, свободно разговаривает на казахском языке и посещает кружок "Асык ату". Отношение к жизни у ребенка значительно изменилось. Надеемся, что в будущем мы увидим его достижения, так как ребенок стремится к лучшему", - отметили в полиции.

Ранее в городе Аксу Павлодарской области нетрезвая женщина оставила своих детей одних дома, а сама ушла к знакомой. Одному малышу на этот момент было 3 года, а второму - всего 10 месяцев. В итоге мать ограничили в родительских правах на 6 месяцев. В течение этого времени дети будут находиться в государственном учреждении.

А у нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе. Павлодарку поместили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления, а также наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.