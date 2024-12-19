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"Создавала для них опасность": у павлодарки забрали троих детей и передали их отцу

Опубликовано:

Трое детей
Дети. Иллюстративное фото: Tatiana Cheremukhina / Getty Images

У нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только в текущем году привлекли к ответственности 750 законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, а также мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Стражи порядка выявили и поставили на профилактический учет 409 неблагополучных семей.

"В полицию поступил звонок, житель одного из домов в Павлодаре сообщил, что соседка "частенько выпивает, а малыши остаются без присмотра", - рассказали в ДП региона.

Прибывшие по адресу сотрудники увидели в квартире троих малолетних детей.

"При этом у одного из детей была высокая температура, поэтому ребенок постоянно плакал, а мать находилась в состоянии опьянения средней степени, что подтвердилось медицинским освидетельствованием. В присутствии полиции мать вела себя агрессивно по отношению к малышам, создавая для них опасность в лице себя", - уточнили в ведомстве.

Было установлено, что с отцом детей женщина в разводе. В целях безопасности всех детей передали отцу. Женщину же поместили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления.

Также в отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей собран административный материал и направлен в суд.

В другом случае в Павлодаре рано утром, в 5.25, полицейские остановили автомашину Toyota Camry, движение которой показалось им подозрительным.

"Как установлено, за рулем находился несовершеннолетний, который без ведома родителей выехал прокатиться", - отметили в ДП Павлодарской области.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителя привлекли к административной ответственности. Материал направлен в суд.

Аналогичное нарушение допустила и несовершеннолетняя учащаяся колледжа, которая также без разрешения матери воспользовалась автомашиной. Девушку остановили сотрудники полиции. Поведение родителя, выразившееся в отсутствии контроля над ребенком, будет рассмотрено в суде.

"В первом случае мать сделала выбор в пользу алкоголя, а в двух других примерах родители, доверившись детям, перестали контролировать их времяпрепровождение", - резюмировали в ДП региона.

Полиция обратилась к жителям региона с просьбой сообщать о семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, где ненадлежащим образом воспитывают детей либо подвергают жестокому обращению и насилию. Сделать это можно по телефону 102 или воспользоваться мобильным приложением Police 102, писать в Insagram @dp_pavlodar, @polisia_pavlodar. Анонимность гарантируется.

Добавим, что по ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее в Павлодаре провели проверку по месту жительства подучетных лиц, а также неблагополучных семей и родителей, не исполняющих свои обязанности и злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202411-sozdavala-dlya-nih-opasnost-u-pavlodarki-zabrali-troih-detey-i-peredali-ih-otcu/

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