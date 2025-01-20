Один звонок уберег детей от опасности в Павлодарской области

В городе Аксу Павлодарской области нетрезвая женщина оставила своих детей одних дома, а сама ушла к знакомой. Одному малышу 3 года, а второму - всего 10 месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на телефон инспектора полиции Назгуль Баядиловой поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая рассказала о своей дальней родственнице, которая злоупотребляет алкоголем и не присматривает за детьми.

"У ее родственницы двое детей: одному три года, другому - 10 месяцев. После получения этой информации я незамедлительно передала данные участковому инспектору, поскольку дело касалось малолетних детей.

Нам нужно было действовать без промедления. Когда мы проверили ситуацию, то обнаружили, что дети находятся одни дома, а дверь была закрыта", - рассказала инспектор полиции Аксу Назгуль Баядилова.

Эту информацию сразу передали в органы опеки. Прибыла комиссия, которая забрала детей и поместила их в городскую больницу.

"Участковый начал искать их мать и нашел ее только вечером у знакомой. Установлено, что в тот день она употребила спиртные напитки, после чего оставила детей одних дома и ушла в гости", - уточнила Назгуль Баядилова.

Поведение матери рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Аксу. По ее решению мать ограничили в родительских правах на шесть месяцев. В течение этого времени дети будут находиться в государственном учреждении.

За это время родительница должна изменить свое поведение, отказаться от употребления алкоголя и других запрещенных веществ, а также создать все необходимые условия для комфортного проживания своих малолетних детей.

Обратившаяся по телефону родственница написала благодарственное письмо сотруднице полиции.

"Я обратилась за помощью, когда моя родственница начала распивать спиртные напитки и вести себя неадекватно по отношению к своим маленьким детям. Инспектор полиции Назгуль Баядилова оперативно отреагировала на мое обращение и проделала большую работу. Благодаря ей теперь дети в безопасности, я могу спокойно спать, не переживая за них", - поблагодарила женщина.

Ранее у нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе. Павлодарку поместили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления, а также привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

А в Кызылординской области женщина предстала перед судом за то, что оставила детей в кризисном центре, а сама отправилась гулять. Она выразила сожаление о своем поступке и заявила, что впредь не повторит его, но получила штраф.