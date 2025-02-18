Казахстанке отказали в выплате из-за того, что она после смерти брата не вступила в права наследства

Недееспособная жительница Костанайской области смогла получить социальную помощь после паводка в размере 100 МРП только по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, СМАС вынес решение об удовлетворении иска опекуна в интересах недееспособной казахстанки к отделу занятости и социальных программ акимата города Аркалыка о понуждении восстановления срока для получения единовременной социальной помощи в размере 100 МРП (369 200 тенге) как пострадавшей вследствие паводков 2024 года.

Суд установил, что дом, в котором проживала недееспособная гражданка, пострадал в результате паводков. По причине отсутствия опекуна на тот момент она не смогла вступить в права наследования дома после смерти ее брата. Свидетельство о праве на наследство по закону получено лишь в ноябре 2024 года.

После оформления опекунства опекун в интересах недееспособной казахстанки обратилась с заявлением в государственное учреждение о выплате единовременной социальной помощи в размере 100 МРП как пострадавшей вследствие паводков 2024 года.

Отдел занятости в удовлетворении заявления отказал в связи с отменой в сентябре 2024 года решения об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера в Аркалыке и истечением 3-месячного срока со дня наступления паводков.

Однако суд установил, что срок пропущен по уважительным причинам - из-за отсутствия опекуна для оформления наследства от имени недееспособной.

"Следовательно, в целях защиты прав и законных интересов пропущенный срок подлежит восстановлению ответчиком", - уточнили в суде.

Ранее досудебную претензию акимату Петропавловска выставила оценочная компания из Усть-Каменогорска. Эксперты заявили, что им не заплатили за работу по оценке имущества пострадавших после масштабного паводка. По договору о проделанной работе экспертам должны были заплатить 12 млн тенге.

А в ЗКО спор горожанина с акимом Уральска разрешили путем примирения в суде. Мужчина, пострадавший от паводка, получит более 2,2 млн тенге, согласно отчету об оценке имущества, как лицо, пострадавшее в результате чрезвычайной ситуации.