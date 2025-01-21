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Аким Уральска обязался до 1 марта выплатить жителю 2,2 млн тенге

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Наводнение
Паводок. Иллюстративное фото: BanksPhotos / Getty Images

Спор горожанина с акимом Уральска разрешили путем примирения. Мужчина, пострадавший от паводка, получит более 2,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по иску гражданина к акиму Уральска рассмотрел специализированный межрайонный административный суд ЗКО.

Согласно материалам дела, гражданин, пострадавший в результате паводка, обратился в акиматы города и области с ходатайствами о признании его жилища непригодным для проживания и предоставлении жилья, на что получил ответы об отказе.

"В ходе рассмотрения дела при активной роли судьи стороны пришли к соглашению о примирении", - рассказали в суде.

По условиям соглашения мужчина отказывается от иска, а аким обязуется в срок до 1 марта 2025 года выплатить ему сумму ущерба в размере 2 231 082 тенге, согласно отчету об оценке имущества, как лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации.

Ранее пострадавший от паводка житель ЗКО подал иск к акиму района и через суд доказал, что нуждается в жилье. До этого комиссия отказала ему в предоставлении жилья. Суд пришел к выводу о наличии полных оснований для признания оспариваемого решения незаконным.

А в Павлодарской области пасека пчеловода, зарегистрированного индивидуальным предпринимателем, пострадала при наводнении. Мужчина обратился в суд, так как ему отказали в выплате денег за гибель пчел и затопление ульев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2213718-akim-uralska-obyazalsya-do-1-marta-vyplatit-zhitelyu-2-2-mln-tenge/

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