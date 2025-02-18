Высокий забор привел к спору предпринимателей в Жамбылской области

В Жамбылской области предпринимателя обязали убрать забор, перекрывший доступ истца к ее земельному участку и ограничивающий естественное освещение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело между двумя предпринимателями об обязании снести забор рассмотрели в специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области.

Истец - индивидуальный предприниматель - является владельцем двух земельных участков в селе Кордай, примыкающих друг к другу. Ответчик, тоже индивидуальный предприниматель, владеет смежными участками между участками истца.

"В 2023 году ответчик построил высокий забор на границе участков, тем самым закрыв истцу доступ к своим строениям и ограничив естественное освещение помещений. Истец неоднократно обращалась к ответчику о сносе забора, однако требования были отклонены", - отметили в суде.

Истец обратилась в суд, чтобы восстановить северные границы и обязать ответчика своими силами и за собственный счет перенести возведенный им забор за пределы ее земельных участков.

В суде женщина указала, что границы ответчика не соответствуют исторически сложившимся границам земельного участка. Ответчик, в свою очередь, признал иск и просил дать время для сноса забора.

На основании заключения специалистов и замеров земельных участков суд удовлетворил иск.

"Ответчик обязан перенести возведенный им забор за пределы земельных участков истца, а также оплатить государственную пошлину", - уточнили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области соседи поспорили из-за незаконной постройки сеновала. Дело дошло до суда, где ответчик обязался передать и оформить на имя истца определенную площадь из своего земельного участка, а истец - передать ответчику земельный участок с оспариваемым строением.

В этом же регионе отменили постановление акима об отказе в предоставлении земельного участка после иска местной жительницы к нему. Женщина обратилась в акимат с заявлением о предоставлении дополнительного прилегающего участка к уже принадлежащему ей участку, так как на запрашиваемом участке фактически расположен ее жилой дом.