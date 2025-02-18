Казахстанцы смогут посещать еще одну страну без виз

Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз - правительство утвердило соглашение между странами, передает NUR.KZ. Документ опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно соглашению между правительствами, граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода в 180 дней с даты их въезда.

Однако, если граждане намереваются в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы въехать и оставаться на территории государства другой дольше, чем максимальный период, предусмотренный в соглашении, они должны получить соответствующую визу в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях.

Соглашение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Стоит отметить, что еще в сентябре правительства Казахстана и Марокко подписали соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов.

Также в октябре 2024 года вступило в силу Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и САР Макао, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

А в ноябре 2024 года постановлением правительства утверждено ранее заключенное соглашение с Сент-Китс и Невис об освобождении от виз для краткосрочных поездок.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".