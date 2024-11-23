В Алматы подросток отправился в горы в одиночку и не смог сам спуститься

Подросток ушел в горы Заилийского Алатау в одиночку, поднялся на пик Букреева, но не смог самостоятельно спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, вчера днем на пульт 112 обратился юноша 2008 года рождения, который поднялся на пик Букреева, на высоту 3100 метров над уровнем моря, и не смог самостоятельно спустится. Связь с ним поддерживалась, в горной местности находился он один.

Спасатели определили направление подъема мальчика и приступили к обследованию территории. Обнаружив подростка, сотрудники МЧС спустили его с горы и доставили в Алматы, где его ждали родственники. Ему оказали всю необходимую помощь.

Напомним, ранее в конце октября два подростка потерялись в горах Алматинской области, направляясь к пику Фурманова. Спасатели обнаружили их в спасательной хижине. Спустив молодых туристов в безопасное место, спасатели передали их родителям.

В конце августа, что пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска.

Также в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

рассчитывать свои физические возможности;

учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;

в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).