В Алматы подросток отправился в горы в одиночку и не смог сам спуститься
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Подросток ушел в горы Заилийского Алатау в одиночку, поднялся на пик Букреева, но не смог самостоятельно спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, вчера днем на пульт 112 обратился юноша 2008 года рождения, который поднялся на пик Букреева, на высоту 3100 метров над уровнем моря, и не смог самостоятельно спустится. Связь с ним поддерживалась, в горной местности находился он один.
Спасатели определили направление подъема мальчика и приступили к обследованию территории. Обнаружив подростка, сотрудники МЧС спустили его с горы и доставили в Алматы, где его ждали родственники. Ему оказали всю необходимую помощь.
Напомним, ранее в конце октября два подростка потерялись в горах Алматинской области, направляясь к пику Фурманова. Спасатели обнаружили их в спасательной хижине. Спустив молодых туристов в безопасное место, спасатели передали их родителям.
В конце августа, что пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска.
Также в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191481-v-almaty-podrostok-otpravilsya-v-gory-v-odinochku-i-ne-smog-sam-spustitsya/