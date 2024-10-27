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Подростки заблудились в горах Алматинской области

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Найденный в горах подростки
Найденный в горах подростки. Фото: t.me/qr_tjm

Два подростка потерялись в горах Алматинской области, направляясь к пику Фурманова. Спасатели обнаружили их в спасательной хижине, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Спасатели МЧС Казахстана спустили молодых туристов с гор, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"️В Алматинской области два подроста в возрасте 17 лет выдвинулись к пику Фурманова, высота которого составляет 3050 метров. Но из-за незнания маршрута они сбились с тропы. Затем, позвонив на "112", они попросили помощи.

️При проведении поисково-спасательных работ оперативная группа МЧС РК совместно со Службой спасения города Алматы обнаружили потерявшихся, которые укрылись в спасательной хижине на пике "Панорама", - говорится в сообщении ведомства.

Спустив молодых туристов в безопасное место, спасатели передали их родителям.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", - подчеркивают специалисты.

Для вызова спасателей обращаться по номерам "112".

Ранее мы писали, что пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли его ночью, через 6 часов поиска.

Также в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Спасатели РОСО также обнаружили пострадавшего в темное время суток с сопровождающими его тремя друзьями 15 и 16 лет. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, спустили туристов с горы и передали их медикам и родственникам.

Летом сообщалось, что в Алматинской области спасено 26 человек - 25 детей и один взрослый заблудились в горах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2179101-podrostki-zabludilis-v-gorah-almatinskoy-oblasti/

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