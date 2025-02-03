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Результаты почти 150 человек аннулировали во время январского ЕНТ в Казахстане

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: Pixabay

Результаты 142 человек были аннулированы в Казахстане во время сдачи январского ЕНТ, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Как сообщается в Telegram-канале Национального центра тестирования, с момента старта ЕНТ сдали около 126 тыс. человек.

"Около 72% абитуриентов набрали пороговые баллы, средний балл составил 67 баллов. Максимальный балл - 138 баллов. За нарушение правил были аннулированы результаты 142 человек.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 89 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 53 человека, посторонние лица не выявлены", - сообщили в Наццентре.

Напомним, январское ЕНТ продлится до 10 февраля.

Напомним, 13 января в Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем.

После этого Наццентр тестирования опубликовал первые итоги. На тот момент сообщалось о 71 аннулированном результате из-за попыток проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, и нарушения правил во время тестирования.

На второй неделе сообщалось, что результаты 111 человек аннулированы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217498-rezultaty-pochti-150-chelovek-annulirovali-vo-vremya-yanvarskogo-ent-v-kazahstane/