Привезли мебель другого дизайна и цвета: казахстанка судилась из-за дивана

Жительница Жамбылской области, увидев рекламу в Instagram, заказала диван за 151 тыс. тенге, но получила мебель другого дизайна и цвета, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к индивидуальному предпринимателю о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в сфере защиты прав потребителей рассмотрел Шуский районный суд.

Выяснилось, что женщина увидела в Instagram рекламу мебельного магазина. Связавшись с консультантом, она выбрала и заказала диван определенной формы, дизайна и цвета. Женщина оплатила стоимость дивана в размере 151 тыс. тенге, что подтверждается чеками.

"Через неделю диван был доставлен по адресу, однако дизайн, швы, подушки и цвет значительно отличались от того, что заказывала гражданка", - отметили в суде.

Требования женщины о возврате денег были проигнорированы предпринимателем.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору, что нарушает права потребителя, закрепленные законодательством Республики Казахстан.

В результате судебного разбирательства с индивидуального предпринимателя в пользу истца взыскали сумму в размере 151 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. тенге и судебные расходы в размере 70 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее жительница Костанайской области заказала кухонную мебель за 1,3 млн тенге, но оказалась недовольна и обратилась с иском к предпринимателю. Казахстанке не только вернули уплаченные за мебель деньги, но и заплатили компенсацию морального вреда.

А житель Павлодара купил в кредит кухонных гарнитур стоимостью более 1 млн тенге, но ему не понравилось качество мебели из-за некоторых дефектов. Мужчина потребовал вернуть деньги и обратился в суд. Там стороны пришли к мирному решению спора.