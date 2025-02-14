"Увезла без разрешения": житель России потерял сына, а он оказался с матерью в Казахстане

Отец 11-летнего мальчика заявил о пропаже ребенка. Школьника нашли с матерью в Павлодарской области. Родители ребенка находятся в разводе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Павлодарской области поступило обращение от жителя Красноярска Российской Федерации.

Мужчина просил помощи в установлении местонахождения несовершеннолетнего сына. По словам отца, 5 февраля этого года 11-летний сын, как обычно, ушел в школу.

"Однако домой ребенок не вернулся. Школьные товарищи не могли пояснить, куда ушел их одноклассник. Для поиска ребенка нами были развернуты масштабные поисковые мероприятия", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Ориентировки были направлены во все территориальные подразделения области и близлежащих регионов. В результате 12 февраля установили местонахождение матери и ребенка у брата в Щербактинском районе.

Полицией установлено, что супруги два года в официальном разводе. По решению суда соседнего государства место жительства несовершеннолетнего определено равномерно у обоих родителей.

"Однако мать с этим решением не согласна и решила уехать к родным в другое государство. О своем решении она не уведомила отца ребенка", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время об установлении местонахождения несовершеннолетнего сообщено инициатору розыска. Отцу рекомендовали обратится в гражданском порядке в суд для определения места жительства сына.

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