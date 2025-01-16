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Кызылординка оставила своих детей в кризисном центре и ушла гулять

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Женщина идет по парку
Женщина. Иллюстративное фото: Thomas_Zsebok_Images / Getty Images

В Кызылординской области женщина предстала перед судом за то, что оставила детей в кризисном центре, а сама отправилась гулять, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении казахстанки по ч.2 ст.127 КоАП РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, женщина оставила троих несовершеннолетних детей в кризисном центре и ушла на прогулку.

"То есть гражданка не исполнила свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, защите их прав и (или) интересов и после наложения административного наказания повторила правонарушение в течение года", - установил суд.

В суде женщина согласилась с протоколом об административном правонарушении, выразила сожаление о своем поступке и заявила, что впредь не повторит его. Согласно постановлению суда ее признали виновной и оштрафовали на сумму 41 286 тенге.

Отметим, что по ч.2 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток. 

Ранее у нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе. Мать привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212244-kyzylordinka-ostavila-svoih-detey-v-krizisnom-centre-i-ushla-gulyat/

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