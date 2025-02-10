"Охватывают два периода": к жителям Алматы обратились из-за квитанций за тепло

В квитанциях за февраль выставленные начисления охватывают два периода: часть декабря и часть января, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

На сайте ТОО "Алматинские тепловые сети" опубликовано официальное разъяснение по поводу выставленных квитанций за тепло.

"В связи с изменением тарифа антимонопольным ведомством, с 1 января 2025 года плата разделена на два периода. То есть, расчет по 31 декабря по прежнему тарифу, с 1 января по измененному тарифу. При этом, информация с платой по двум периодам отображается в квитанции "Алсеко", - сказано в сообщении.

В ТОО напомнили, что плата за услуги теплоснабжения производится с учетом наличия прибора учета тепловой энергии или его отсутствия. Отмечается, что в 2024 году антимонопольным ведомством сообщалось об изменении тарифа на услуги теплоснабжения.

"В счет-квитанциях ноября 2024 года была размещена информация для потребителей об изменении и введении дифференцированных тарифов по подгруппам потребителей-физических лиц, имеющих приборы учета тепловой энергии, в зависимости от площади квартиры.

Первая подгруппа - физические лица, отапливаемая площадь которых до 100 квадратных метров, вторая подгруппа - с отапливаемой площадью от 100 до 200 квадратных метров, третья подгруппа - свыше 200 квадратных метров. Тарифы утверждены антимонопольным ведомством", - объяснили в ТОО.

Также в АЛТС напомнили, что в домах, оборудованных общедомовым прибором учета, нет фиксированной платы за услуги отопления и горячей воды. Она зависит от температуры наружного воздуха и фактического потребления теплоносителя в жилом доме, которое фиксирует общедомовой прибор учета тепловой энергии.

"Если проверить квитанции прошлого года (и предыдущие годы), то заметите, что в отопительный сезон плата каждый месяц разная. В квитанции за февраль выставленные начисления охватывают два периода (часть декабря и часть января)", - добавили в ТОО.

По вопросам начислений жителям города советуют обращаться в центры обслуживания потребителей или в справочную службу предприятия.

Несколько дней назад мы писали, что казахстанцы будут получать счета за комуслуги в единой квитанции.

Напомним, несколько дней назад жильцов построенного по госпрограмме дома в Актобе шокировали счета за отопление и воду. Люди пришли в акимат и потребовали объяснений.

До этого также сообщалось, что жительница Актобе пожаловалась на то, что уже второй год получает большие счета за отопление, несмотря на установку теплосчетчика. В "Aqtobe su-energy group" прокомментировали ситуацию.