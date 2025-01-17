Сколько будут платить за воду и канализацию алматинцы с 1 февраля

С 1 февраля для алматинцев изменятся тарифы на воду и канализацию. В Департаменте комитета по регулированию естественных монополий рассказали, сколько будут платить жители города, передает NUR.KZ.

Как рассказала во время брифинга РСК руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по Алматы Асель Буденеева, утверждены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2025-2029 годы.

Она отметила, что, согласно программе "Тариф в обмен на инвестиции", за счет повышения тарифов предусмотрено увеличение инвестиций, заработной платы, содержание бесхозных сетей и стоимости стратегического товара. Ожидается, что принятые меры помогут снизить износ сетей и количество аварий.

По словам Буденеевой, на конец 2024 года уже был виден эффект от реализации программы: например, износ сетей водоснабжения уменьшился на 1%, а канализации - на 3%. Кроме того, снизилась текучесть кадров, говорит она.

Так, в рамках программы с сентября 2024 года введены "социальные нормы потребления" воды для группы физических лиц, говорит спикер. По принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь", тарифы для населения варьируются в зависимости от объема потребления:

до 3 м³ в месяц на человека - базовый тариф 91,96 тенге/м³;

от 3 до 5 м³ - 110,36 тенге/м³;

от 5 до 10 м³ - 137,94 тенге/м³;

свыше 10 м³ или без приборов учета - 183,92 тенге/м³.

С 1 февраля будут введены в действие новые тарифы. Средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³, на водоотведение - 83,54 тенге/м³.

Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м³, а на водоотведение - 83,54 тенге/м³.

При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов.

Подчеркивается, что средний чек по новым тарифам составит:

жители 1-комнатной квартиры с жилой площадью 32 м² будут платить больше по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге;

жители 2-комнатной квартиры с жилой площадью 48 м² будут платить больше по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге;

жители 3-комнатной квартиры с жилой площадью 88 м² будут платить больше по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге.

Между тем затраты на комуслуги будут компенсироваться гражданам, входящим в категорию СУСН. К ним относятся ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории, нуждающиеся в поддержке.

На сегодняшний день размер социальной выплаты составляет 0,8 МРП, или 3 146 тенге.

Ранее мы сообщали, что в Алматы изменили нормы потребления воды для жильцов, в чьих квартирах не установлены счетчики.