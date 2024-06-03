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18-летняя студентка подала в суд на отца в ВКО

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Девушка в свитере
Девушка. Иллюстративное фото: AaronAmat / Getty Images

В ВКО 18-летняя студентка колледжа подала в суд на отца иск о взыскании алиментов на период обучения. В итоге родственники пришли к медиативному соглашению, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, казахстанке в январе исполнилось 18 лет. В связи с этим были прекращены алиментные обязательства отца, взыскиваемые в пользу матери на содержание несовершеннолетнего ребенка.

"Однако в настоящее время истец является студенткой платного отделения колледжа с ежегодной оплатой обучения в 250 тыс. тенге. Отец добровольно материальной помощи во время обучения ей не оказывает", - отметили в суде.

Согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье" в случае, если родители добровольно не предоставляют средства на содержание своим совершеннолетним детям, обучающимся в системе общего среднего, технического и профессионального, высшего образования по очной форме обучения в возрасте до 21 года, эти средства с них взыскиваются в судебном порядке.

Воспользовавшись данным правом, девушка обратилась в суд о взыскании с отца алиментов на свое содержание в твердой денежной сумме.

"Стороны пришли к соглашению и подали ходатайство об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации", - пояснили в суде.

Дело прекратили в связи с заключением соглашения. Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Павлодарской области 19-летняя девушка обратилась в суд с требованием к отцу оплачивать ее высшее образование. Студентка указала, что папа обязан до 21 года помогать ей материально. Мужчина решил пойти на мировую и согласился платить за обучение дочери.

Также стало известно, что в Казахстане сократилось количество проблемных задолженностей по алиментам. По состоянию на 1 квартал 2024 года число таких производств снизилось на 25%. В рамках борьбы с неплательщиками арестовывали их машины и выявляли скрытые доходы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111376-18-letnyaya-studentka-podala-v-sud-na-otca-v-vko/

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