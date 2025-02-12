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Закрытие одной из гимназий в Алматы посреди учебного года объяснили в акимате

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Школа
Школьный класс. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

В Алматы в рамках проекта по реновации школ закрывается гимназия №30, а учащихся перераспределят в другие учебные заведения Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление образования Алматы сообщает, что Министерством просвещения РК утвержден сводный план реновации школ. Действующее здание школы-гимназии №30, построенное 46 лет назад в Медеуском районе города, не проходило капитальный ремонт с момента открытия. На сегодня все подготовительные работы для начала реконструкции завершены, выбран подрядчик для выполнения работ", - говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы, по данным акимата, планируется начать уже в марте, чтобы к учебному 2026-2027-му году школьники смогли учиться в комфортных условиях.

В настоящее время в школе обучаются 1067 учащихся. Учебный процесс, по данным акимата, осуществляется в обычном режиме, без задержек или срывов занятий.

Также принято решение о перераспределении учащихся в другие учреждения образования Медеуского района:

  • КГУ "Общеобразовательная школа №77" - 414 учеников;
  • КГУ "Общеобразовательная школа №47" - 326 учеников;
  • КГУ "Гимназия №56" - 210 учеников;
  • КГУ "Школа-лицей №28 им. М. Маметовой" - 117 учеников.

Сообщается также, что для учеников при необходимости будет организован подвоз к школам на автобусах.

Осенью сообщалось, что в Алматы завершили капитальный ремонт школы №9 в Ауэзовском районе, построенной в 1972 году.

В конце октября в Алматы ко Дню Республики завершили капитальный ремонт школы №138.

При этом ранее уже не раз упоминалось о дефиците ученических мест в школах Алматы. К примеру, 1 сентября в этом году в одной из школ Алматы были открыты 18 первых классов.

Как сообщал руководитель управления образования Алматы, в городе перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза. Ежегодно прирост количества школьников, по данным ведомства, составляет в среднем 31 тысячу. В этом году показатели меньше - 28 тысяч. Однако ажиотаж при поступлении в школы все сохраняется.

В ноябре стало известно, что в южной столице в новом учебном году некоторые школы переведут на односменное обучение - сейчас в городе завершается строительство комфортной школы на 1,5 тыс. мест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220239-zakrytie-odnoy-iz-gimnaziy-v-almaty-posredi-uchebnogo-goda-obyasnili-v-akimate/