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Дефицит мест: 18 первых классов открыли в одной из школ Алматы

Опубликовано:

Класс в школе
Школьный класс. Иллюстративное фото: runna10 / Gety Images

18 первых классов открыли в одной из школ Алматы - об этом рассказал руководитель управления образования города во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Сайран Сайфеденов, дефицит ученических мест в мегаполисе составляет 30 тысяч по итогам 2023-2024 учебного года. При этом перегружены 86 школ из 215 - там количество детей превышает плановую мощность в два раза. Также он отметил, что в одной из школ в этом году открыли 18 первых классов.

"Самое большое количество первых классов мы сейчас наблюдаем в Наурызбайском районе, в Алатауском районе, а также по одной - в Медеуском и Алмалинском. Максимальное количество первых классов сформировано в школе №204 Алатауского района, где 18 первых классов", - рассказал Сайфеденов.

Как рассказала замакима Асем Нусупова, ежегодно прирост количества школьников составлял 31 тысячу. В этом году показатели меньше - 28 тысяч. Однако ажиотаж при поступлении в школы все еще есть.

"Городские школы перегружены, дефицит 29-30 тысяч ученических мест стоит. Мы очень надеемся на реализацию проекта "Комфортная школа", который будет введен в 2024-2025 годах. И параллельно акимат будет ежегодно за счет собственных средств финансировать строительство еще 3-4 городских школ. Все зависит от наличия земельных участков.

В целом с 2026 года надеемся, что мы постепенно перейдем даже на односменное обучение", - сообщила Нусупова.

Ранее сообщалось, что в этом году в Алматы школьные линейки не будут проводиться 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152554-deficit-mest-18-pervyh-klassov-otkryli-v-odnoy-iz-shkol-almaty/

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