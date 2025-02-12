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"От кого скрываются?": аким Костанайской области призвал убрать бетонные заборы

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Ограждение из бетона
Бетонный забор. Иллюстративное фото: Dmytro Falkovskyi / Getty Images

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов призвал заменить бетонные заборы в городе на более легкие ограждения. Есть у него претензии и к вывескам, передает "Наш Костанай".

Как сообщает издание, этот вопрос глава региона поднял на совещании 11 февраля.

"У нас в городе повсюду какие-то бесконечные заборы. Есть даже из плит перекрытия, которые затрудняют перемещение людей. Многие государственные предприятия закрыты бетонными заборами высотой под два с половиной метра", - высказался аким области.

Он поручил акиму Костаная Марату Жундубаеву рассмотреть возможность их замены на живую изгородь или более легкое ограждение.

"Какая цель у бетонных заборов? От чего и кого скрываются учреждения? Это же не стратегические объекты. Есть у меня претензии и к бесконтрольной рекламе, к щитам, вывескам. Все должно быть в рамках, надо наводить порядок в этой сфере", - отметил Кумар Аксакалов.

Ранее в Костанае предпринимателя, самовольно без согласования с уполномоченными органами расширившего парковку и обустроившего дополнительный заезд, полицейские привлекли к ответственности по трем административным статьям. При производстве работ рабочие повредили зеленые насаждения и дорожное полотно.

Также в Костанае в прошлом году решили построить аллею журналистов, но все обернулось крупным скандалом. Стоимость проекта - более 26 млн тенге. Стройка началась летом, но затянулась до декабря. К тому же работы не были выполнены в полном объеме, говорят в отделе ЖКХ. Из-за этого в акимате решили расторгнуть договор со строительной фирмой. Дело дошло до суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220150-ot-kogo-skryvayutsya-akim-kostanayskoy-oblasti-prizval-ubrat-betonnye-zabory/