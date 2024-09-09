Костанаец решил увеличить число парковочных мест и попал под суд

В Костанае предпринимателя, самовольно расширившего парковку, полицейские привлекли к ответственности по трем административным статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 сентября арендатор одного из продуктовых магазинов на проспекте Назарбаева самовольно без согласования с уполномоченными на то органами решил расширить парковочные места и обустроить дополнительный заезд.

"При производстве дорожных работ рабочие повредили зеленые насаждения и дорожное полотно", - отметили в ДП Костанайской области.

Полицейские привлекли 41-летнего предпринимателя к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РК.

Его признали виновным по факту повреждения дороги, невыполнения требований по производству работ на дорогах и нарушения правил благоустройства территорий города.

"Для возмещения нанесенного ущерба зеленым насаждениям отдел ЖКХ акимата Костаная подаст иск в суд", - уточнили в ведомстве.

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