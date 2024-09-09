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Костанаец решил увеличить число парковочных мест и попал под суд

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Укладка асфальта
Дорожные работы. Иллюстративное фото: Sergii Petruk / Getty Images

В Костанае предпринимателя, самовольно расширившего парковку, полицейские привлекли к ответственности по трем административным статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 сентября арендатор одного из продуктовых магазинов на проспекте Назарбаева самовольно без согласования с уполномоченными на то органами решил расширить парковочные места и обустроить дополнительный заезд.

"При производстве дорожных работ рабочие повредили зеленые насаждения и дорожное полотно", - отметили в ДП Костанайской области.

Полицейские привлекли 41-летнего предпринимателя к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РК.

Его признали виновным по факту повреждения дороги, невыполнения требований по производству работ на дорогах и нарушения правил благоустройства территорий города.

"Для возмещения нанесенного ущерба зеленым насаждениям отдел ЖКХ акимата Костаная подаст иск в суд", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Таразе рассмотрели административное дело и оштрафовали мужчину на 38 тыс. тенге за незаконное строительство трехэтажного жилого дома. Он не уведомил о начале строительно-монтажных работ орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль.

А в Алматы частная компания на земельном участке, предназначенном для озеленения, построила платную автостоянку. Суд обязал принять соответствующие меры по правильному использованию земельного участка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159151-kostanaec-reshil-uvelichit-chislo-parkovochnyh-mest-i-popal-pod-sud/

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