Строительство аллеи журналистов обернулось скандалом в Костанае (видео)

В Костанае в прошлом году решили построить аллею журналистов, но все обернулось крупным скандалом - дело уже дошло до суда, передает телеканал "Астана".

Идею о возведении аллеи журналистов по проекту народного участия подали корреспонденты одного из местных изданий. Заявка прошла одобрение и власти стали искать место. В результате сменили 3 локации и остановились на улице Козыбаева в центре города среди частных домов. Но этим соседством оказались недовольны жители.

Проект предусматривает наличие лавочек и тренажеров. Люди уверены, что из-за этого постоянно будет шум по ночам и скопление людей.

"Почему лавочки мы не хотим? Потому что здесь собираются пьяные люди, они выпивают спиртные напитки, за это тоже штрафуют. Но никто никого не слушает. Мы возмущены, собрали всей улицей подписи, что мы против", - поделились своими опасениями местные жители.

Тендер на строительство аллеи выиграла карагандинская строительная фирма. Общая стоимость по проекту более 26 миллионов тенге. Стройка началась летом, но затянулась до декабря. К тому, же работы не выполнены в полном объеме, говорят в отделе ЖКХ. Из-за этого в акимате решили расторгнуть договор.

"Подрядчик не спешил приступать к работам и по различным причинам оттягивал его исполнение. Реальные действие по исполнению договора начались только поздней осенью при неблагоприятной погоде - при отрицательной температуре, а также дождях и снегопадах.

Отдел ЖКХ отказался принимать работы в связи с невозможностью определить их качество", - рассказал главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Асхат Казин.

Между тем подрядчик недоумевает, почему акимат решил расторгнуть договор. В компании заявили, что аллея почти готова, фирма потратила 23 миллиона тенге собственных средств. Строители не получили зарплату, а поставщики продали товар в долг, говорит замдиректора.

"Ситуация такая, что нам не заплатили ни копейки. Мы сделали за свой счет все, ни копейки не заплатили, перед Новым годом вызвали в акимат якобы на согласование, на обсуждение, как это можно сделать. Через 5 минут буквально приглашают, говорят: "А давайте мы с вами согласием сторон расторгнем договор, бюджет на следующий год перекинем", - заявил замдиректора стройкомпании Жанболат Хасенов.

Тот факт, что они затянули со стройкой, в фирме признают. В основном, говорят, из-за того, что заказчик несколько раз менял местоположение аллеи, вместе с этим приходилось менять и смету. Но готовы устранить все недоделки, о чем указано в гарантийном письме.

"Да, просрочили, это никто ничего не отрицает. На это есть определенный закон, обязательства. Наказание – это пеня, но не расторжение. Они могли бы расторгнуть договор, только в случае, если бы мы вообще работы не начали бы, а мы работы закончили", - добавил Хасенов.

Отдел ЖКХ судится с подрядчиком, чтобы признали его недобросовестным поставщиком. Подрядчик тоже намерен подавать в суд на акимат и оспаривать расторжение договора. Жители соседних с домов планируют добиваться сноса аллеи. А журналисты местного издания, которые стали инициаторами, уже и сами не рады своей идее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области разгорелся скандал вокруг строительства новой школы. Из-за многочисленных нарушений стройку приостановили, а подрядчик заявил, что ему не заплатили.

А до этого мы рассказывали, что в Астане жители нескольких многоэтажек потребовали остановить стройку канализационной насосной станции возле их домов. Люди заявили, что на этом месте им обещали разбить сквер.