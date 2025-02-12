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Нацкомпания "КазАвтоЖол" судилась из-за ремонта дороги почти за 2 млрд тенге

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Рабочие выполняют ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: alexandrumagurean / Getty Images

В области Ұлытау нацкомпания "КазАвтоЖол" судилась с подрядчиком из-за качества ремонта дорог республиканского значения стоимостью более 1,9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в специализированном межрайонном экономическом суде области Ұлытау рассмотрели гражданское дело по иску АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" к ТОО о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок и по встречному иску ТОО к АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" о признании уведомления о расторжении договора недействительным.

Согласно материалам дела, между сторонами был заключен договор на сумму 1 972 529 196 тенге на выполнение среднего ремонта автодорог республиканского значения. Срок выполнения работ составлял 10 месяцев, за исключением зимнего периода, учитывая климатические условия региона.

"Однако подрядчик не выполнил работы в полном объеме и с надлежащим качеством, в связи с чем заказчик в одностороннем порядке расторг договор", - уточнили в суде.

По иску заказчика суд установил, что НК "ҚазАвтоЖол" пропустила установленный законом срок для подачи иска, в связи с чем в удовлетворении требований отказано. В адрес истца вынесено частное определение.

По встречному иску судом установлено, что подрядчик неоднократно нарушал график выполнения работ, что подтверждалось письмами технического надзора и заказчика.

"Также работы были выполнены некачественно, что подтверждено заключением РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по области Ұлытау", - отметили в суде.

В связи с этим встречный иск также оставлен без удовлетворения. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Алматинской области на 16 млн тенге оштрафовали ответственные службы за плохие дороги. К административной ответственности привлечено 321 должностное и юридическое лицо. Среди них - Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис".

Также глава "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев рассказал о штрафах и увольнениях после проверки качества некоторых построенных дорог в Казахстане. За некачественное выполнение работ в 2024 году наложены штрафы в размере 136,3 млн тенге, а решением суда 8 компаний-подрядчиков были признаны недобросовестными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220023-nackompaniya-kazavtozhol-sudilas-iz-za-remonta-dorogi-pochti-za-2-mlrd-tenge/