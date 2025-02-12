Токсичные отходы из онкоцентра нашли в роще Баума в Алматы (видео)

Разорванный пакет с токсичными медицинскими отходами нашли в алматинской роще Баума. Выяснилось, что отходы принадлежат медцентру. Делом занялась полиция, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, прохожие сняли находку на видео. Судя по кадрам, химикаты были разбросаны на дорожках и прямо под деревьями.

После того, как видео появилось в интернете, начались разбирательства. В СЭС выяснили, что опасный мусор принадлежит онкоцентру. Правда, ближайшее его отделение находится в 2 километрах от этого места.

"При изучении было выяснено, что это дезинфицирующее средство "Баладез-Ультра Плюс", которое предназначено для дезинфекции, дезинсекции, то есть для поверхностей, которое для оборудования, для санитарно-технического оборудования.

На сегодняшний день руководство лесничества рощи Баума – они подали заявление по базе e-Otinish в городской онкологический центр, то есть – как они поступили, а также в известность поставлена местная полицейская служба", - прокомментировала произошедшее руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Турксибского района Анель Мусаева.

Источник: КТК