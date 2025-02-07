Леденцы для детей с метамфетамином: в МВД ответили на рассылку

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали появившуюся в Сети информацию о леденцах с наркотиками, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, в чатах WhatsApp распространяется информация о том, что детям в школах могут предлагать леденцы "клубничный квик" и другие вкусы, содержащие наркотик - кристаллический метамфетамин.

В МВД заявили, что эта данная информация не нашла подтверждения и является фейком.

Правоохранители напомнили, что распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать панику или иные негативные последствия, является уголовно наказуемым деянием.

"Призываем всех быть внимательными и ответственными при распространении различных сообщений и не верить непроверенной информации.

Тем не менее обращаемся к родителям о важности проведения разъяснительной работы с детьми об опасности брать что-либо у посторонних в целом", - говорится в сообщении.

К слову, информация о "клубничном квике" с наркотиками распространилась и в мессенджерах пользователей из Кыргызстана. МВД соседней республики также выступило с заявлением, что информация о леденцах с наркотиками - фейк, передает 24.kg.

Добавим, информация о том, что в школах распространяют наркотики под видом конфет, появилась в Сети еще несколько лет назад. В 2018 году издание Factcheck.kz сообщало, что активные казахстанские пользователи мессенджера WhatsApp рассылали сообщения, в которых говорится, что среди учащихся школ начали распространяться наркотики, которые напоминают по вкусу землянику.

"Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и "тает" в вашем рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах. Они называют это клубникой. Ребенок съел это, думая, что это конфета, и его доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Пожалуйста, скажите своим детям не принимать конфеты от незнакомых людей", - говорилось в рассылке.

Тогда фактчекеры сообщали, что этот фейк возник на английском языке в 2007 году и с тех пор несколько раз облетел планету.

"Раскрыть его помогли грамматические ошибки, напоминающие ошибки при автоматическом переводе. Каковым, собственно, текст и оказался", - говорилось в материале.

О том, что информация о леденцах с наркотиками - ложь, писали и российские СМИ в 2017 году, к примеру NGS24.RU.