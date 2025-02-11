"Дайте мне фамилию": Сапаров ответил на жалобы фермеров на МСХ

Глава Минсельхоз Айдарбек Сапаров на брифинге в кабмине высказался о фермерах, которые говорят, что "МСХ нацелено на то, чтобы убить сельское хозяйство в Казахстане", передает NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты заявили Сапарову о том, что "многие фермеры, в особенности те, кто выращивает зерно, жалуются на то, что не могут прокормить даже себя". По словам журналиста, фермеры в этом винят министерство и говорят, что "складывается ощущение, что профильное ведомство хочет убить сельское хозяйство".

"Вы скажите, какое это хозяйство, какое хозяйство мы собираемся убивать. МСХ только поддерживает, разрабатывает программы, усовершенствует и увеличивает господдержку. Но если он такой хозяин, не занимается, давайте будем разбираться", - ответил Айдарбек Сапаров.

По его словам, 90% фермеров поддерживают политику Минсельхоза, в том числе тот факт, что министерство уходит от политики субсидирования процентной ставки.

"Если фермер на месте не работает, не вносит удобрения, если не занимается качественными семенами, тогда вопрос ему надо задать, почему он не занимается этим вопросом… Дайте мне фамилию фермера, будем разговаривать с ним – в каком это регионе, кто этим не занимается. Мы, наоборот, только поддерживаем. Благодаря этому и развивается сельское хозяйство сегодня, как бы сложно не было", - резюмировал глава МСХ.

Напомним, сегодня Сапаров озвучил причины подорожания мяса в Казахстане, отметив, что причина - в повышенном спросе со стороны соседних стран.

Также сегодня он комментировал вопрос дефицита картофеля, сообщив, что картошка должна стоить 240 тенге.