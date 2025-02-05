Казахстанцы будут получать счета за комуслуги в единой квитанции

Министерством промышленности и строительства Казахстана ведется работа по объединению всех счетов за коммунальные услуги казахстанцев в единую квитанцию, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с ноября прошлого года ведется активная работа над внедрением Единой квитанции для всех коммунальных услуг.

Отмечается, что квитанция разрабатывается в целях объединения всех платежей. Для удобства плательщиков вся информация будет собрана в одной квитанции. Причем такую систему планируется сделать доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах.

Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.

"Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции. Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан", - подчеркнула вице-министр ведомства Жаннат Дубирова.

Ранее в Минэкономики сообщили, что не исключают роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости принять национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов во время своего послания народу Казахстана 2 сентября 2024 года.

Тогда Токаев сообщил, что стране нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы и "прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства".

В конце прошлого года заместитель премьера Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Сообщалось, что в рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тыс. МВт электрической генерации. Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге.