Тренеру отказали в восстановлении на работе из-за аморального поступка в Костанае

В Костанае суд отказал в удовлетворении иска бывшего тренера о восстановлении на работе. Мужчину уволили после совершения мелкого хулиганства в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, решение по иску бывшего тренера к ДЮСШ об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула вынес Костанайский городской суд.

Из материалов дела следует, что мужчина работал в КГУ в должности тренера-преподавателя. В августе 2024 года приказом руководителя КГУ к нему применили дисциплинарное взыскание в виде расторжения трудового договора.

"Основанием расторжения договора послужил аморальный поступок, а именно выражение нецензурной бранью в общественном месте и рукоприкладство по отношению к работнику кофейни", - уточнили в суде.

Постановлением суда по административным правонарушениям костанайца признали виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначили административный штраф.

"В соответствии с нормами действующего законодательства для работника, выполняющего воспитательные функции, совершение аморального поступка несовместимо с дальнейшим продолжением преподавательской деятельности", - отметили в суде.

При этом, по данным суда, порядок увольнения ДЮСШ был соблюден. В этой связи в удовлетворении иска гражданину отказали в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошел 20 июля прошлого года. В суде тренер ДЮШС вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта сотрудник кафе оскорбил его, что возмутило его, он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью.

Педагога посчитали виновным и назначили ему штраф. После привлечения к административной ответственности тренера по боксу уволили из ДЮСШ.