Тренера ДЮСШ уволили после перепалки с барменом в Костанае

В Костанае детский тренер по боксу выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника кафе. После привлечения к административной ответственности педагога уволили, передает "ТоболИнфо".

Как сообщила пресс-служба управления физкультуры и спорта региона, на основании протокола совместного заседания с Федерацией бокса Костанайской области от 29 июля трудовой договор с тренером-преподавателем был расторгнут.

Напомним, инцидент произошел 20 июля. На суде тренер ДЮШС вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта сотрудник кафе оскорбил его, что возмутило его, он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью. Тренеру назначили штраф.

В соответствии с ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.