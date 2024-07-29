Тренер ДЮСШ оказался в суде после инцидента с барменом в Костанае
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Тренера ДЮСШ в Костанае оштрафовали за мелкое хулиганство после его похода в кафе и перебранки с барменом. Свою вину мужчина признал, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
Как сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Костанайской области", дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.
Мужчина, работающий тренером в ДЮСШ, обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство).
Из протокола об административном правонарушении следует, что 20 июля 2024 года в Костанае он, находясь в кафе, выражался нецензурной бранью в адрес бармена.
"В судебном заседании мужчина вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило его, он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью", - рассказали в суде.
Здесь отметили, что ч.1 ст.434 КоАП предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Постановлением суда тренер был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).
Постановление суда в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Уральска заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе.
Также мужчину, который вел себя странно на одной из остановок, сняли на видео очевидцы в Алматы. Он матерился и бросался на прохожих. В ДП города сообщили, что по факту мелкого хулиганства было возбуждено административное производство. Правонарушителя задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141460-trener-dyussh-okazalsya-v-sude-posle-incidenta-s-barmenom-v-kostanae/