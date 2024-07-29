Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тренер ДЮСШ оказался в суде после инцидента с барменом в Костанае

Опубликовано:

Бармен делает коктейль
Бармен. Иллюстративное фото: pexels.com

Тренера ДЮСШ в Костанае оштрафовали за мелкое хулиганство после его похода в кафе и перебранки с барменом. Свою вину мужчина признал, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Костанайской области", дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.

Мужчина, работающий тренером в ДЮСШ, обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство).

Из протокола об административном правонарушении следует, что 20 июля 2024 года в Костанае он, находясь в кафе, выражался нецензурной бранью в адрес бармена.

"В судебном заседании мужчина вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило его, он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью", - рассказали в суде.

Здесь отметили, что ч.1 ст.434 КоАП предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Постановлением суда тренер был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Уральска заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе.

Также мужчину, который вел себя странно на одной из остановок, сняли на видео очевидцы в Алматы. Он матерился и бросался на прохожих. В ДП города сообщили, что по факту мелкого хулиганства было возбуждено административное производство. Правонарушителя задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141460-trener-dyussh-okazalsya-v-sude-posle-incidenta-s-barmenom-v-kostanae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie