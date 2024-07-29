Тренер ДЮСШ оказался в суде после инцидента с барменом в Костанае

Тренера ДЮСШ в Костанае оштрафовали за мелкое хулиганство после его похода в кафе и перебранки с барменом. Свою вину мужчина признал, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Костанайской области", дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.

Мужчина, работающий тренером в ДЮСШ, обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство).

Из протокола об административном правонарушении следует, что 20 июля 2024 года в Костанае он, находясь в кафе, выражался нецензурной бранью в адрес бармена.

"В судебном заседании мужчина вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило его, он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью", - рассказали в суде.

Здесь отметили, что ч.1 ст.434 КоАП предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Постановлением суда тренер был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Уральска заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе.

Также мужчину, который вел себя странно на одной из остановок, сняли на видео очевидцы в Алматы. Он матерился и бросался на прохожих. В ДП города сообщили, что по факту мелкого хулиганства было возбуждено административное производство. Правонарушителя задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения.