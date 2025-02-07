Канатная дорога до БАО, самолеты в Токио и Нью-Йорк: в развитие туризма в Алматы хотят вложить более 655 млрд тенге

В Алматы планируют построить несколько канатных дорог, гостиничных комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет индустрии и туризма. Всего запланированы работы более чем на 655 млрд тенге.

На официальном сайте комитета индустрии и туризма Министерства туризма и спорта РК опубликован комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы. В документе указано, что благодаря плану число иностранных туристов увеличится с 630 тыс. до 1,8 млн человек.

По плану, сумма частных инвестиций составит 196,3 млрд тенге, а налоговые поступления увеличатся с 90,7 млрд до 184,3 млрд тенге. Отмечается, что в горном кластере собираются построить инфраструктуру для запуска нескольких новых канатных дорог.

"Данные проекты включают в себя проектирование маршрута с учетом перепадов высот, проектирование станций и выбор мест установки опор с последующим их укреплением на основе геотехнических исследований", - сказано в документе.

Отмечается, что в Малом Алматинском ущелье запустят канатные дороги до таких горных точек как пик Нурсултан, Сухой лог, Кимасар, Пионер, Оi Qaragai, Бутаковка. В Большом алматинском ущелье проведут канатную дорогу до Большого Алматинского озера (БАО). Также в документе называют еще две канатные дороги: Medeu Eco Park - Кок Жайляу, а также Есентай- Medeu Eco Park.

Кроме того, судя по документу, в Алматы планируют построить несколько гостиничных комплексов, комплексы для глэмпинга и отели. В документе также прописаны планы по ремонту большого количества дорог, строительству инфраструктуры, запуску автобусов и обучению будущего персонала.

Также в документе указано, что из Алматы планируют запустить прямые рейсы в такие города как Франкфурт, Шанхай, Гуанчжоу, Мумбай, Чэнду, Нью-Йорк и Токио.

Отмечается, что всего запланировано 127 мероприятий на сумму 655, 9 млрд тенге, из них республиканский бюджет - 322 млрд тенге, местный бюджет - 121, 4 млрд тенге, частные инвестиции - 212, 3 млрд тенге.

В июле прошлого года мы писали, что в Алматы в скором времени может появиться новый горный курорт. А в Мангистау и Бурабае будут расширять имеющуюся инфраструктуру.

Несколько дней назад стало известно, что в рамках развития Алматинского горного кластера планируется расширение "Шымбулака".

Также сообщалось, что Министерство туризма и спорта пересмотрит методику расчета иностранных туристов после критики президента.